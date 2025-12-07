『お食い締め 口から食べられないアナタへ 〜言語聴覚士が見たそれぞれの選択〜』（牧野日和（愛知学院大学教授）：原案・監修、かなしろにゃんこ。：漫画/竹書房）第5回【全5回】【漫画】『お食い締め 口から食べられないアナタへ 〜言語聴覚士が見たそれぞれの選択〜』を第1回から読むお食い初めの逆となるお食い締め。狭義では最後の食事、広義では人生を締めくくる最期。口から物を食べられなくなった人たちが、人生の最期にど