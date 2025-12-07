【漫画】本編を読む『ブリちゃん日記 猫なら産みたい』（私屋カヲル/竹書房）は、野良猫と人間のあいだに生まれる小さな奇跡を、ユーモラスかつ温かく描いたセミエッセイ漫画だ。著者は『少年三白眼』『ちびとぼく』『こどものじかん』などで知られる漫画家・私屋カヲル。本作では、自身の生活と猫との関わりを題材に、リアルとフィクションを織り交ぜつつ、人と動物の共生を静かに見つめている。物語の舞台は築50年の木造一軒家