韓国・ソウル発のフレグランスブランドpesadeより、人気コレクション「Chapter Ⅲ」の香り「Lay Figure」がハンドクリームとして新登場♡レモンやオレンジなどの柑橘系ノートに、ネロリやムスクが溶け合う透明感あふれる香りで、手肌をしっとり保湿。50ml・2,970円（税込）で、公式オンラインストアや百貨店・セレクトショップで購入可能です♪ Lay Figureの香りを手元に Lay Figure Hand Cream 50ml（2