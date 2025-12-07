ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕まで2か月となった6日、ローマで聖火リレーがスタートしました。聖火は観光名所などをめぐりながらイタリア全土を巡回します。来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピックの聖火リレーが6日、ローマの競技場からスタートしました。競泳男子で2016年のリオデジャネイロ五輪の金メダリスト、グレゴリオ・パルトリニエリさんが第一走者を務めました。聖火リレーにはおよそ1万人