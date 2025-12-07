中国国際貿易促進委員会と米カリフォルニア州オークランド市政府が共同で主催した「チャンスの港：中米ビジネス交流朝食会」が12月5日にオークランドで開催されました。中国国際貿易促進委員会の任鴻斌会長は、「中国は質の高い発展を揺るぎなく推進し、ハイレベルの対外開放を拡大しており、これは米国を含む各国商工界の対中協力に大きな可能性をもたらすだろう」と述べました。オークランド市のバーバラ・リー市長は、「米国西