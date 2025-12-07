◆明治安田J1リーグ最終節名古屋1―0福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）今季最終戦でキラリと「ヒカル」新星がリーグ戦デビューを飾った。高校2年生のMF前田陽輝（ひかる）がスタメンに。17歳1カ月11日での出場は、邦本宜裕の17歳6カ月18日（2015年4月26日J2岐阜戦）を更新し、J1、J2を通じてクラブのリーグ戦最年少記録を更新した。◆アビスパ福岡の歴代リーグ戦年少出場記録はこちら◆左のウイングバックで前半の45分