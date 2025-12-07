現地12月６日に開催されたブンデスリーガの第15節で、堂安律が所属するフランクフルトはRBライプツィヒと敵地で対戦。０−６の惨敗を喫した。堂安が先発したアウェーチームは、５分に先制を許すと、その後も失点を重ね、65分までに６失点。日本代表の10番も見せ場を作れず、67分で交代となった。大量失点が続いているフランクフルトは、これで５失点以上を喫したのは今季３度目。ファンの我慢も限界か、公式SNSには次のよう