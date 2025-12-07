◆明治安田Ｊ１リーグ▽最終節柏１―０町田（６日・三協Ｆ柏）柏はホームで町田に１―０で勝利した。首位の鹿島が同時刻の横浜ＦＭ戦で勝利し、勝ち点１差で届かず。２０１１年以来１４年ぶりの優勝はならなかった。願いは届かなかった。試合終了の笛が鳴った瞬間は柏のサポーターから歓声が上がったが、徐々に声援がしぼんだ。オウンゴールで奪った点を必死に守り抜いたが、鹿島も勝ち、勝ち点１差で逆転優勝の夢は散っ