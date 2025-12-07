元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄がデコルテ全開のドレス姿をアップして話題になっている。森は、７日までに更新したインスタグラムに映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督）のイベントの様子をアップした。デコルテをあらわにした水色のドレスを着用し、映画内に登場するキャラクターのぬいぐるみを持つ姿などのオフショットを披露。「ズートピア２レッドカーペットを歩かせて