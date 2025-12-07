「はたらくくるま」に触れられるイベントが東京都内で開かれ、子どもたちが交通安全について学びました。街で活躍するパトカーなど「はたらくくるま」が大集合。家族連れがシートベルト着用の大切さについて学ぶなどにぎわいました。また、12月は特に「早朝・夕方」の交通事故に注意するよう呼びかけられました。