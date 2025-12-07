6日、ウクライナ・ボロディアンカで、クリスマスソングを歌う子どもたち（共同）【ボロディアンカ共同】ウクライナに侵攻するロシアの攻撃で多数の市民が犠牲となったウクライナの首都キーウ近郊の町ボロディアンカで6日、侵攻後初めて町のクリスマスツリーが点灯された。戦火で前線近くの居住地を追われ、避難生活を送る子どもたちを招待。戦闘が続く中、市民の心を癒やそうとキーウ州当局が企画した。クリスマスツリーは復興