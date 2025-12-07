首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で逮捕された首謀者とみられる男4人は、実行役と回収役への指示を分担していたことが分かりました。斉藤拓哉容疑者や福地紘人容疑者ら男4人は2024年10月、千葉・市川市の住宅で女性に暴行を加え、現金などを奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、斉藤容疑者が主に「実行役」への指示を出していたことが新たに分かりました。「回収役」に指示していたのは福地容疑者で、事件