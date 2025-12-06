「ブラックアイパッチ（BlackEyePatch）」が、Awichがプロデュースするハブ酒「ハブッシュ（HABUSH）」とのコラボレーションアイテムを発売する。12月10日18時から、HABUSHの公式オンラインストアで、12月17日20時からブラックアイパッチの公式オンラインストアで取り扱う。また、コラボを記念し、12月9日から14日までの期間、渋谷の三千里跡地でポップアップを開催する。【画像をもっと見る】同コラボでは、ブラックアイパッ