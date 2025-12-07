本日12月7日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、家入レオが登場！初めてとなる単独トーク番組出演で、上京のきっかけとなったアーティスト・YUIとの知られざる秘話を語るほか、勘当同然で別れた父からの手紙に涙を見せる。◆熱烈ファンで大親友の福田麻貴が見た意外な表情2012年に17歳でデビューして以来、ドラマ主題歌14曲を手がけ“主題歌女王”との呼び名もある家入。番組ではそんな家入の素顔