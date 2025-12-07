本日12月7日（日）午後2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）にて、津田篤宏（ダイアン）が総理大臣となり、ニッポン国民のイライラやモヤモヤを解決すべく新法案を提案する国会風バラエティー「総理大臣ダ〜ツ〜！」を放送。なお、放送後からTVerにて1か月無料配信を実施。個性豊かな内閣メンバーが揃った「津田内閣」。「とにかく笑って吹っ飛ばスー！」を合い言葉に、世の中を1mm動かすかもしれない!? 明るく楽しい国会がいざ開