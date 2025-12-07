お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（39）が6日深夜に放送されたテレビ東京「なんで私が、サレ女なの?」（深夜2・40）に出演。もし自身が不倫をした場合の慰謝料などのシミュレーション金額に衝撃を受けた。同番組は「浮気をこの世から撲滅する番組」。今年1月、一般女性と結婚を発表した盛山。出演者の中で唯一既婚者でもあり、番組スタッフが「盛山さんに関するVTRを作ってみました」として「不倫をされたサレ女ができる