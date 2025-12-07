間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第8話が6日に放送され、ラストで新事実が判明すると、ネット上には驚きの声が相次いで寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】DVDを見る高木（間宮祥太朗）と隆弘（森本慎太郎）22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことを発端にした連続殺人事件。真相を追う高木（間