東京ＶのＤＦ谷口栄斗（２６）を巡り、Ｊ１複数クラブが争奪戦を繰り広げていることが６日、分かった。下部組織から東京Ｖでプレーするセンターバックをクラブは全力で慰留する構えだが、関係者によると鹿島、浦和、川崎、Ｇ大阪が関心を示しているという。谷口は最終戦のＧ大阪戦こそ体調不良で欠場したが、今季は３バックの一角で３５試合に出場。対人守備や空中戦の強さでリーグ２位の１７試合の無失点試合を記録した守備陣