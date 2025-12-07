女優の唐田えりかが大人気の女性お笑いタレントとの仲良しツーショットを公開し、話題になっている。７日までに更新した自身のインスタグラムにＮｅｔｆｌｉｘドラマ「極悪女王」で共演をしたお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァとの２ショットや、シンガポールで開催された「ＡｓｉａｎＡｃａｄｅｍｙＣｒｅａｔｉｖｅＡｗａｒｄｓ」での受賞の瞬間の動画などを公開し、「レトリくんが最優秀主演女優賞、白石監督が最優秀