株式会社WDI JAPANは、ハードロックカフェ横浜店にて、ホットロッドカルチャーの象徴「MOONEYES®」とのコラボ第2弾を実施している。 同コラボでは、2025年12月5日から、限定グッズ（Tシャツ・フーディ・ピンバッジ）を発売し、12月19日までの期間限定でMOONEYES®にインスパイアされた「サンタフェバーガー」とトロピカルなコラボドリンク2種も提供する。また、対象商品注文で非売品ステ