株式会社エッチ・ケー・エスは、2025年12月11日から香港で初開催される「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」に出展し、コンセプトカー「THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z」を披露する。 同モデルは、車両販売事業「THE HKS」の象徴として開発され、「走ることへの衝動」と「未知なる走りの境地」を追求したコンセプトカーとなる。HKSの50年にわたる技術を結集した一台として、2026年春以降に9,000万円（