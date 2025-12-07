＜第148話です。149話はこちら＞【つづきを読む】「お嬢さんに手ぇ出したらどうします？」竜馬が勝海舟に禁断の質問坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜14巻が発売中。最新コミックス第14巻大好評発売中。今回が148話になります。149話も続けて読むことがで