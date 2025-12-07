7日未明、岐阜県各務原市の国道で酒を飲んで車を運転し事故を起こした40歳の男が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは各務原市鵜沼各務原町の会社員・久保田康治容疑者(40)で、7日午前1時半ごろ、各務原市鵜沼川崎町の国道21号を酒を飲んで車を運転した道路交通法違反の現行犯で逮捕されました。久保田容疑者は飲食店の駐車場に右折して入ろうとした際に、対向車線を直進してきた車と衝突する事故を起こし、事件が発覚しま