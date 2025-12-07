「いつかは親に介護施設に入居してもらわないと」と思いつつ、そのままにしている人も多いだろう。イラストレーターの上大岡トメさんもそんな一人だった。【写真】豊富な種類でも一目瞭然！主な介護施設「自分の親はまだ大丈夫」と思っていたら……「自分の親はまだ大丈夫だという思いがあるんですよね。知り合いに、『親が元気なうちに施設を探したほうがいい』とアドバイスされたのは10年以上前のこと。『そうだよね』と思ってい