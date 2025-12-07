韓国の人気チアガール、キム・ナヨンの“曲線美”がファンを釘付けにしている。【写真】キム・ナヨン、水着から“くっきり”の曲線美キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「悲しいときは食べ物の前に…」とキャプションに綴り、ベトナム・ホーチミンで撮影したとみられる数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ブラウンのキャミソールワンピース姿でホーチミンの街中を散策するキム・ナヨンが写っている。肩や背