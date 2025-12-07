ＭＬＢルーマーズが６日（日本時間７日）、情報サイトのスポーツネットの報道としてブルージェイズが元中日のジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー４０人ロースターから完全に外した、と伝えた。ロドリゲスはキューバ出身で２０２０年に中日入り。２０２２年には４５ホールドポイントで最優秀中継ぎ賞を受賞したが、翌年亡命し２０２４年にブルージェイズと５年総額３２００万ドルで契約を結んだ。同年は先発ローテーション