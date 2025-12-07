1999年3月、岡山県備前市で、同級生ら3人に集団暴行を受けて亡くなった市原圭司さん（18）。 【画像をみる】笑顔でピースサイン亡くなった次男・圭司さん（18） 夜9時半ごろ、当時18歳の同級生・19歳と20歳の先輩という「3人の幼馴染」たちから殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受け、亡くなりました。 11月19日、母親の千代子さんは「なぜ息子が、このような事件に巻き込まれたのか」、そして「二度とこのよう