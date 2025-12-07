私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。最近ヒナタの習い事をジュリさんに送迎してもらうようになりました。けれどジュリさんは勝手にヒナタにカードを買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりします。私がお願いしているのは行き帰りの送迎だけです。ジュリさんは頼まれたことだけやってくれていた