明治安田J1最終節は、福岡が名古屋に0−1で敗れ12位で終えた。0−0で迎えた後半追加タイム。福岡の日本代表DF安藤が名古屋の選手を倒してPKを献上し、6戦ぶりの失点が決勝点となった。「（足を）出さなくていいところで出してしまった。地元で応援してくれる方々が来ていたので勝って終わりたかった」。故郷の愛知県豊田市に集まった約450人の期待に応えられず、唇をかんだ。今季J1リーグで14試合目の無得点に終わった攻撃が