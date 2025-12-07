九州六大学野球と福岡六大学野球の秋季リーグ戦（ともに西日本新聞社後援）の合同表彰式が6日、福岡市・天神のエルガーラ・パサージュ広場で行われ、両リーグの表彰選手に賞状とトロフィーが贈られた。九州六大学は65年ぶりに春秋連覇した西南大の合田侑聖（4年・海星）が最優秀選手賞と首位打者、ベストナインを獲得した。福岡六大学はソフトバンクにドラフト2位指名された九共大の稲川竜汰（4年・折尾愛真）が最優秀選手賞と