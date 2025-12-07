ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が6日、みずほペイペイドームで契約交渉し、1億円減の2億円プラス出来高払いで更改した。16年目の今季は球界初の通算100本塁打＆400犠打を達成したが、左脇腹痛など度重なるけがに苦しみ、46試合の出場で打率2割5分5厘、2本塁打、12打点の成績に終わった。プロ入り初の減俸更改に今宮は「当然のこと。今年に関しては（1軍選手登録から）3度の抹消。年間を通して何もできてませんから」と真