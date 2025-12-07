福岡市の西日本新聞プロダクツ、西日本新聞ロジメディア、博多南地域交流センターさざんぴあ博多の3団体は5日、社内や施設内でのフードドライブ活動で集めた米やインスタント食品など食料品約300点を、県フードバンク協議会に寄贈した。同協議会を通じて近隣の子ども食堂などに提供される。フードドライブは、家庭で余った食料品を集めて困窮家庭などに贈る社会貢献活動。西日本新聞プロダクツとさざんぴあ博多が毎年連携して