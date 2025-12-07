仏教の教えを説く法話で僧侶を審査する「Ｈ１法話グランプリ２０２５」が６日、なら１００年会館（奈良市）で開かれた。２次審査を勝ち残った８人の僧侶が出場し、臨済宗妙心寺派・大安禅寺（福井市）の高橋玄峰副住職（４３）がグランプリに選ばれた。１０分間の法話を聞いて「もう一度会いたい」と思えるかが審査基準。僧侶で宗教学者の釈徹宗さん、お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫さんら５人が審査員を務めた。会場の映像は全