「新馬戦」（６日、中山）序盤は２番手を追走した１番人気のゴディアーモ（牝２歳、父リオンディーズ、母パルティアーモ、美浦・森一）が、後続の動きに合わせて３角手前で一気に先頭へ。直線は１頭だけ別次元の手応えで楽々と押し切った。ルメールは「スタートが速く、フットワークも速かったのでいい位置が取れた。そこからはずっと物見をしていたし、３〜４角は少し外にモタれたけど、直線に向いたらまた伸びてくれた。楽