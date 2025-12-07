まずは舞台に立つ権利が必要だ。ただ、実現できれば、その先に希望が待っているかもしれない。12月５日に北中米ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選が行われ、イタリアは欧州予選プレーオフを突破できた場合、カナダ、カタール、スイスと対戦することになった。FIFAランクで12位のイタリアに対し、スイスは17位、カナダは27位、カタールは51位だけに、悪い結果ではないだろう。ただ、周知のとおり、イタリアはまだW杯に出