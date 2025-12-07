ついに、『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。この世界的ベストセラーはスコット・ギャロウェイにも絶賛されている。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）「みんながやっている投資法」が自分に合わない理由SNSで見た投資法をマネして個別株を始めてみた。だが、毎日の株価チェックが思った以上に苦痛だった。知人は不動産投資で成功しているが、大