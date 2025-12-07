現地時間12月６日に開催されたプレミアリーグの第15節で、トッテナムがブレントフォードとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。この試合で、圧巻のプレミア初ゴールを決めたのが、トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズだ。１−０とリードして迎えた43分、自陣でボールを奪うと、そのままスピードに乗ったドリブルで独走。一気にペナルティエリア内に入り込んで、右足を振り抜き、鮮やかにネットを揺らしてみせた。こ