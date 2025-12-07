12月６日、J1の最終節で２位の柏レイソルが６位のFC町田ゼルビアとホームで対戦した。首位の鹿島アントラーズとの勝点１差で追う柏は、逆転優勝のために最低でも引き分け以上の結果が必要だったなか、スコアレスで迎えた63分に相手のオウンゴールで先制。このまま１−０の勝利を収めたが、鹿島も横浜F・マリノスを２−１で下したため、２位フィニッシュとなった。試合後の記者会見で柏のリカルド・ロドリゲス監督は、以下の