現地12月６日開催のエールディビジ第15節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦している。上田と渡辺が先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制ゴールを挙げる。 公式戦３戦連発となった日本代表FWはさらに20分、ドリブルで持ち込んで右足を一閃。２点目を奪う。頼れるエースは止まらない。３−０として迎えた42分にも、技ありのヘ