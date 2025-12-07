「さざんか賞」（６日、阪神９Ｒ）２番手を進んだ１番人気のフォーゲル（牡２歳、栗東・斉藤崇）が、逃げ粘るトップアタックをゴール前でとらえ、未勝利からの連勝を飾った。西村淳は「道中でエキサイトするところもあったけど、脚はたまっていました。ロスの多い競馬でしたが、状態も良かったですし、関係者のおかげです」と感謝を口にする。斉藤崇師は「スタートも良かったし、騎手もうまく乗ってくれた」と高く評価。今後