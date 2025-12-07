「ステイヤーズＳ・Ｇ２」（６日、中山）２番人気ホーエリートが１０度目の重賞挑戦でついに大願成就。しかも牝馬による勝利は１９８６年のシーナンレディー以来、実に３９年ぶり。５９回目を迎えた伝統のマラソンレースで、史上２頭目の牝馬Ｖという快挙も達成した。パーフェクトなレース運びだった。道中はインの３、４番手でスムーズに折り合い、最後の直線に入ると戸崎圭の右ステッキに反応して急加速。先に抜け出してい