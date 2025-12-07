「鳴尾記念・Ｇ３」（６日、阪神）他馬を寄せ付けない圧巻の重賞初制覇だ。２番人気のデビットバローズが直線で力強く抜け出し、２馬身差の快勝。鞍上の岩田望は夏に行われていた昨年のヨーホーレイクに続く連覇達成だ。好スタートも前を見る形を選択し、道中は離れた４番手を追走。前半５Ｆ５７秒１の流れで完璧に折り合い、内回りとの合流地点を過ぎたあたりで前を完全にとらえた。展開は後ろに向いたはずだが、着差は広が