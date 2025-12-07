「新馬戦」（６日、阪神）抜群のスタートを決めて主導権を握った２番人気のエルル（牝２歳、父ヤウポン、母マニングズファイネスト、栗東・小崎）が初陣Ｖ。道中で後続のプレッシャーを受けながらも、最後まで脚色は鈍ることなく、力強く押し切った。菱田は「１週前に乗せてもらった時に、坂路ですごくいい動きをしていました。いい走りだった」と高評価。小崎師も「ゲートが速く、調教通りでした。操縦性が高く、素直な子で