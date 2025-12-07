日本ハムの山崎と郡司が札幌市内でトークショーを行った。郡司が「（山崎）福也さんが投げる時は打つんですよ！」と語れば、山崎も「勝負強いイメージ。いてくれて助かっている」とコンビ愛の強さを明かした。今季2人のバッテリーは3試合のみで1勝0敗、防御率は1・50。さらに捕手以外も複数ポジションを守る郡司は、山崎が先発した18試合中16試合に出場し打率・405、7打点、1本塁打と好相性だった。「イケメンが投げると燃えま