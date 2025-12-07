「葉牡丹賞」（６日、中山９Ｒ）中団やや後ろから運んだ４番人気のサノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形）が鮮やかに差し切り、１分５８秒２の２歳ＪＲＡレコードで２勝目を挙げた。横山武は「初めての右回りで開幕週と、差しの脚質には条件が良くなかったけど展開が向きましたね。開幕週ですし、レコードは当てにならないけど、内容良く勝ってくれました」と成長途上の若駒に及第点をつけた。尾形師は「最後は内にモタれる