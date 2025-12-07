「こうやまき賞」（６日、中京９Ｒ）４番人気のクールデイトナ（牡２歳、栗東・宮地）が好位追走から力強く押し切り２勝目を挙げた。吉村は「いい内容だったと思います。マイルがぴったりだと思います」と距離を勝因に挙げた。宮地師は「強かったですね。徐々にボリュームアップしていて、いい成長曲線を描けている。次もマイルの距離を使っていきたい」と上機嫌だった。