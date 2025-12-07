吉本興業所属のお笑いコンビ、マテンロウの大トニー（35）が6日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。アルバイトを兼業して生計を立てている様子を明かした。大トニーは過去にダーツバーで勤務経験があり、ダーツを趣味としていることから、現在も複数のダーツバーのスタッフとして掛け持ちアルバイトをしていることを告白。時給1300円で「少ない時で週3、多いときは5とか6入るときもありますね」と、バイトのペースを明かした。