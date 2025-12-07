ソフトバンク・栗原が1000万円減の年俸1億4000万円でサインした。ケガに泣いた今季は80試合の出場で打率・267、8本塁打、40打点にとどまった。選手会長に就任して臨む新シーズンは5年ぶりの全試合出場を目指す。「野球人、プロ野球選手としてやっぱり試合に出たい思いは強い。選手会長としては、連覇しているところをつないでいきたい」と抱負を口にした。