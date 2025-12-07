「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）５連勝での戴冠を目指すナルカミの飯塚洋介助手を直撃した。◇◇−輸送は。「馬運車の中でも落ち着いていて、渋滞もなくスムーズ。距離的にも、盛岡（不来方賞）と同じくらいなので」−追い切り後の雰囲気は。「体の感じ、馬体の張りなど問題ないですね。大きく馬体が増えていなければ問題はない」−ここにきての成長を感じるか。「精神面が落ち着いてきました。