「新馬戦」（６日、中山）シニスターミニスター産駒のトワイライトサイト（牡２歳、母ポートナイトサイト、美浦・嘉藤）が２番手から難なく抜け出して快勝。騎乗機会４連勝と絶好調の横山和に導かれ、１番人気に応えた。鞍上は「調教に乗せてもらって、ひと癖もふた癖もあると思っていました。きょうは２番手からうまくカバーすることができました。周りの影響を受けやすい馬なので、まだまだやることはいっぱいありそうです